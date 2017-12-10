Ünlü Dilbilimci Hacıeminoğlu Türk Edebiyatı Vakfı’nda Anıldı

Ünlü dilbilimci, yazar ve fikir adamı Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenen anma programı ile yad edildi.

Ünlü dilbilimci, yazar ve fikir adamı Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenen anma programı ile yad edildi.

'Türkçe'nin Karanlık Günleri" ve "Karahanlı Türkçesi Grameri" başta olmak üzere dil konusunda kaleme aldığı onlarca eserle tanınan merhum Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu İBB Kültür Daire Başkanlığı ile Türk Edebiyatı Vakfı'nın düzenlediği ortak bir program ile yad edildi.

Moderatörlüğünü Eğitimci-Yazar İbrahim Öztürkçü'nün yaptığı panele konuşmacı olarak, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Nursel Dinler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı, merhum Necmettin Hacıeminoğlu'nun akademisyenliğin yanında yiğit bir adam olduğunu da vurgulayarak, "Bugün sevgili Necmettin Hacıeminoğlu hocamızı hatırlayacağız, vefamızı göstereceğiz. Akademisyenlik, kariyer bunlar çok farklı şeyler, çok üstün meslekler. Ama bir de bir yiğitlik var. Bir ağabeyimizin az önce bana anlattıklarını aktaracağım size. Ahmet Ağabey şöyle dedi; "ihtilal sonrası, yasaklı dönemde bir konserde otururken arka kapı açıldı ve o kapıdan 2 kişi içeriye girdi. Biri Alparslan Türkeş'ti diğeri Necmettin Hacıeminoğlu'ydu'. O yasaklı dönemlerde bile yanında başka kimse olmadığı halde Alparslan Türkeş'in yanında yürüyecek kadar yiğit bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Panelin ardından tüm katılımcılara Türk Edebiyatı Vakfı'nca yayımlanan "Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı" hediye edildi.