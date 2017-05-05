Ünlü Ebru Sanatçısı Alparslan Babaoğlu Anadolu Üniversitesinde

Ünlü ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu "Geleneğin Direnişi" adlı semineri ve Ebru Sergisi açılışıyla 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15.00'te Anadolu...

Ünlü ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu "Geleneğin Direnişi" adlı semineri ve Ebru Sergisi açılışıyla 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15.00'te Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2009'da olacak.

1957 yılında Ankara'da doğan sanatçı, 1985 yılında ustası Mustafa Düzgünman'la tanıştı ve 1989 yılında kendisinden ebru sanatının icrası ve öğretilmesi konusunda icazet aldı. Bir dönem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nde ebru dersleri veren Babaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir. İlk sergisini 1990 yılında Topkapı Sarayı'nda açan sanatçının Cumhurbaşkanlığı ve TC Merkez Bankası koleksiyonlarının yanı sıra birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.