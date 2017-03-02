Ünlü İş Adamı Aziz Torun’un Kızı Zeynep Evlendi

Ünlü iş adamı Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un kız Zeynep Torun, hayatını Atilla Dural şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural...

Ünlü iş adamı Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un kız Zeynep Torun, hayatını Atilla Dural şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural ile birleştirdi.

Geçtiğimiz 25 Şubat Cumartesi günü Raffles Hotel'de düzenlenen düğün töreni siyaset, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve TEİAŞ eski Genel Müdürü İlhami Özşahin'in nikah şahitliğini yaptığı Zeynep Torun ve Kaan Dural çiftinin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Törende Zeynep Torun Zuhair Murad imzalı gelinlik giydi. Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı törenin organizasyonunu ise A46 üstlendi.