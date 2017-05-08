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Ünlü İsimler George Hogg İle Buluştu

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Ünlü İsimler George Hogg İle Buluştu
Yeni George Hogg tasarımları House of Brothers'da düzenlenen George Hogg High Sessions etkinliğinde ilgiyle karşılandı.

Yeni George Hogg tasarımları House of Brothers'da düzenlenen George Hogg High Sessions etkinliğinde ilgiyle karşılandı.

Yeni George Hogg tasarımları için House of Brothers'da düzenlenen George Hogg High Sessions etkinliği ünlü isimleri bir araya getirdi. George Hogg High Sessions'a katılan isimler arasında Arda Can, Selim Demir, Sarp Evliyagil, Cem Başar, Tolga Sezgin, Eren Çamurdan, Yücel Özalp, Kağan Gökalp, Erdem İpekçi, Cihan Albayrak, Onur Baştürk, Tamer Yılmaz ve Oytun Berktan gibi isimler de vardı. Yapılan açıklamada, George Hogg erkek tekstil koleksiyonunun seçili Divarese ve Boyner mağazalarında satışta olduğu belirtildi. George Hogg'un ikonikleşen ayakkabı, kemer, kol düğmesi, cüzdan gibi ürünlerden oluşan geniş yelpazesine erkek tekstilini de ekleyerek baştan aşağı Brit şıklığının stil kodlarını verdiği aktarıldı.

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