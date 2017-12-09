Ünlü Makedon Sanatçı Big Mama’da İnanılmaz Değişim

Samsun'da obezite ameliyatı olan Makedonyalı ünlü sanatçı Big Mama lakaplı Besiana Kasami, bir yılda 36,5 kilo vererek inanılmaz bir değişim gösterdi.

Samsun'da obezite ameliyatı olan Makedonyalı ünlü sanatçı Big Mama lakaplı Besiana Kasami, bir yılda 36,5 kilo vererek inanılmaz bir değişim gösterdi.

Makedonya ve Kosava'da yaptığı Bigmama ve Mama's programlarıyla milyonlarca insanını takip ettiği sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasami, 6 Ocak 2017 tarihinde Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde gastrik bypass ameliyatı olmuştu. Yaklaşık bir yıl sürede 110 kilodan 73,5 kiloya düşen Kasami, hayatının değiştiğini söyledi. Ameliyat olmadan çekilen posterini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Kasami, fotoğraftaki kişiyi tanımadığını belirtti. Yeni halinin çok güzel olduğunu belirten Kasami, formunu korumak istediğini söyledi.

Kasami: "Hayatımı değiştirdiler"

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasami, "Yeniden Samsun'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Büyük Anadolu Hastanesi'ne ve Kerim beye teşekkür ediyorum. Çünkü pozitif anlamda hayatımı değiştirdiler. Çok mutluyum. Kendimi çok güzel hissediyorum. Samsun'la artık bir bağım oldu. Ben sanatçılıktan önce bir dans grubudaydım. Samsun'da uluslararası bir dans festivalinde düzenlenmişti. 15 yaşındaydım ve ilk kez o zaman Samsun'a gelmiştim. Samsun'da iki hafta kalmıştım. Samsun'a bir daha gelebilir miyim diye düşünmüştüm. Ama demek ki alnıma yazılmış. İkinci ailem burada artık. Bir yıl önce geldiğimde ameliyat olmazdan 110 kiloydum. Şimdi ise 73,5 kiloyum. 2-3 kilo daha verebilirim. Artık eskisi gibi yiyemiyorum. Midem programlı oldu. Azar azar yiyorum. Yediğim yemekler değişti. Hamur işi yiyordum. Şimdi sebze salata yiyorum. Spora başlamayı düşünüyorum" dedi.

Güzel: "Her hastamızın takibini yapıyoruz"

Aradan geçen 1 yıllık süre içindeki Besiana Kasami'nin değişimini anlatan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi Doktorlarından Opr. Dr. Kerim Güzel, "Big Mama'ya obezite cerrahisi ameliyatı uyguladık. Kendisine gastrik bypass ameliyatı yaptık. Obezite cerrahisi sonrasında kişiler fazla kilolarının yüzde 80'ini kaybediyor. Big Mama da fazla kilolarının yüzde 80'ini vermiş durumda. Biz Büyük Anadolu Hastanesi olarak 2013 yılının sonunda obezite ve metabolik cerrahi merkezini kurduk. O günden bu yana Türkiye'den yurt dışından bin 400'ün hastaya merkezimizde tedavi uyguladık. Big Mama'da olduğu gibi her hastamızın takibini yapıyoruz. Onların hayatını daha kolaylaştırmak ve sağlıklarını takip etmek için bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Tuhta: "Nitelikli ameliyatlara hızla devam ediyoruz"

Hastane olarak yaptıkları özellikli ameliyatların devam ettiğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, "Metabolik Cerrahi Merkezimiz, Uyku Apnesi Merkezimiz, kapalı bel fıtığı ameliyatı gibi Türkiye'de çok az merkezde yapılan nitelikli ameliyatlara hızla devam ediyoruz. Bunlara yenilerini de ekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Armutlu: "Samsun'da sağlık turizmi atağı başladı"

Big Mama'nın bir yıl önceki durumdan çok farklı bir duruma geldiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Samsun sağlık turizmi açısından ciddi bir mesafe kat etti. Dünyanın her yerinden Samsun'a hastalar geliyor. Bu hastalar memleketlerine döndüklerinde yaptığımız başarılı ameliyatları anlatıyor. Çevrelerindeki insanlar da bu başarıları görünce akın akın Samsun'a geliyor. Samsun'da ciddi bir sağlık turizmi atağı başlamış durumda. Sağlık turizmi Samsun'da yaşanmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Kurumsal İlişkiler Müdürü Fatih Esen'in de katıldığı basın toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra eski posteriyle selfie yapan Big Mama, eski halini beğenmedi.