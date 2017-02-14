Ünlü Manken Okan Canbolat’tan Avustralya’da Dev Proje

Mankenlik kariyerini geçtiğimiz senelerde evlenerek gittiği Avustralya'da sürdüren Okan Canbolat, yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Mankenlik kariyerini geçtiğimiz senelerde evlenerek gittiği Avustralya'da sürdüren Okan Canbolat, yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Hollywood'da ünlülerin menajeri olan Varol Porsemay ile Adil Gülmen ortaklığında iş yapacaklarını dile getiren Okan Canbolat, "Hayırlısıyla süreci başlattık. Avustralya'da Türk sanatçılara önderlik eden, turkuaz denilince akla gelen isim Tansu Cogur ile de birlikte yeni projeler yapmayı planlıyorum. Cogur, Avusturalya'da çok tanınan ve başarı bir isim. Son olarak Avusturalya'da gerçekleştirdiği Beyaz Show oldukça ses getirdi" dedi.

Giydiği kıyafetler ve dünya yıldızlarına ayakkabı hazırlayan Onur Ateş'in hazırladığı ilginç ayakkabılarıyla da Avusturalyalılar tarafından dikkat çeken Okan Canbolat, özel hayatı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Eşi Deniz Canbolat ile çok mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Canbolat, eşi ile de yeni projeler için kolları sıvadıklarını dile getirdi.

Modacı Deniz Albayrak ile Avustralya'da moda dükkanı açmak için de hazırlıklara başladıklarını belirten Canbolat, "Sanatçı Metin Arolat ve Adil Gülmen ile de sürpriz birçok projeye imza atacağız" dedi.