Ünlü Mimar, Çocuklara Mimar Sinan’ı Anlattı

Yüksek mühendis, mimar, ozan ve yazar Prof. Dr. Cengiz Bektaş, mimarlığını kendisinin üstlendiği Fikret Otyam Sanatevi'nde, Mimar Sinan'ı çocuklara anlattı.

Yüksek mühendis, mimar, ozan ve yazar Prof. Dr. Cengiz Bektaş, mimarlığını kendisinin üstlendiği Fikret Otyam Sanatevi'nde, Mimar Sinan'ı çocuklara anlattı. Oldukça eğlenceli bir ortamda geçen söyleşide çocuklara, Bektaş'ın yazdığı "Sevgiyle Yap-Mimar Sinan Söylenceleri" adlı kitaptan hikayeler okundu.

2014 Uluslararası Mimar Sinan Ödülü ile 2016 Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibi yüksek mühendis, mimar, ozan ve yazar Prof. Dr. Cengiz Bektaş, mimarlığını kendisinin üstlendiği Fikret Otyam Sanatevi'nde çocuklarla bir araya geldi. Aynı zamanda çocuklar için hazırlanan "Sevgiyle Yap - Mimar Sinan Söylenceleri" adlı kitabın da yazarı olan Bektaş, çocuklara Mimar Sinan'ı ve yaptığı çalışmaları anlattı.

Çocukların sorduğu sorular ve Bektaş'ın renkli anlatımıyla oldukça eğlenceli bir ortamda geçen söyleşide, "Çocuklar, çoğu zaman büyüklerin dahi aklına gelmeyecek sorular soruyorlar. Mimar Sinan, Kayseri'den getirilerek İstanbul'da yetiştiriliyor, sonradan da baş mimar oluyor. Selimiye, Süleymaniye ve birçok yapıyı başarılı bir şekilde inşa ediyor. Mimar Sinan, elinde parçalanan taşlardan bile kuş evleri yapacak kadar düşünceli ve büyük bir mimar. Aslında onun yapıları kamunun kullanımına açık yapılar" dedi.

Bektaş'ın kitabından "Ev", "Çocuğun Düzelttirdiği Minare" ve "Süleymaniye'nin Kapısını Kim Açtı?" gibi öyküler de okunurken, çocuklar da birbirinden ilginç sorularıyla etkinliği renklendirdi.