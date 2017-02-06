IHAAW120626-ASA/06-02-2017 - Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi. Soruşturma savcılığının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edeceği öğrenildi. 06.02.2017 12:06:26 TSI NNNN
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Ünlü Modacı Barbaros Şansal Hakkında Hazırlanan İddianame, Gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Eksik Hususlar Bulunduğu Gerekçesiyle Soruşturma Savcılığına İade Edildi. Soruşturma Savcılığının İstanbul
IHAAW120626-ASA/06-02-2017 - Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik...
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Ünlü Modacı Barbaros Şansal Hakkında Hazırlanan İddianame, Gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Eksik Hususlar Bulunduğu Gerekçesiyle Soruşturma Savcılığına İade Edildi. Soruşturma Savcılığının İstanbulIHAAW120626-ASA/06-02-2017 - Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik...
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