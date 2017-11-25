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Ünlü Motosikletçi Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ünlü Motosikletçi Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul Kartal'da dün bir aracın arkadan motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden ünlü motosikletçi Murat Erdoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna...

İstanbul Kartal'da dün bir aracın arkadan motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden ünlü motosikletçi Murat Erdoğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye babasının aldığı oyuncakla katılan Arda ve kızkardeşi Doğanay yürekleri dağlarken, onlarca motosikletçi ise arkadaşları için kazanın olduğu yerden cenaze törenin yapıldığı cemevine kadar motosikletleriyle konvoy oluşturdu.

"Turkstunt" lakaplı ünlü motosikletçi Murat Erdoğan dün akşam saatlerinde D -100 Karayolu Kartal mevkiinde Ankara yönünde ilerlerken bir otomobilin arkadan motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan ünlü motosikletçi için Pendik Sülüntepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda motosikletçi katıldı. Yaklaşık 100 motosikletli Murat Erdoğan için kazanın olduğu mevkiden cenaze töreninin yapılacağı cemevine kadar motosikletleriyle konvoy oluşturdu.

Cenazeye Murat Erdoğan'ın oğlu Arda, kızı Doğanay da katıldı. Kucağında babasının aldığı oyuncağıyla cenazeye katılan küçük Arda'nın üzgün hali kameralara yansıdı. Cenaze töreninde ünlü motosikletçinin yakınları ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu.

Motosikletçiler konvoy oluşturdu

Cenazeye katılan motosikletçiler, Murat Erdoğan'a çarpan aracın sürücüsünün trafikte yarış yaptığını iddia eti. Motosikletçiler trafikte kendilerine saygı gösterilmediğini belirterek, "Yollarda kimse bizi dikkate almıyor. Kaportamız biziz. Sinyallere dikkat etsinler, bizi görsünler. Direkt ölüyoruz ya da düşmeyle sakat kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Erdoğan'ın cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Aydınlı Mezarlığı'na götürüldü.

Ünlü motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Motosikletçi Murat Erdoğan'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla akan trafikte aracın motosiklete çarpması ve vatandaşların olay yerine koşması görülüyor.

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