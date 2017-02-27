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Ünlü Oyuncu, Ailesi Cezaevinde Olan Çocukların Masraflarını Üstlendi

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Ünlü Oyuncu, Ailesi Cezaevinde Olan Çocukların Masraflarını Üstlendi
Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara "Son Kuşlar" tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi...

Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara "Son Kuşlar" tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirtti.

Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Başrolünü ve yönetmenliğini oyuncu Turgay Tanülkü'nün üstlendiği oyun beğeniyle izlendi.

Tiyatro oyunu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, "Burada gördüğünüz gibi kadınlarımıza ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuklara aileleri sahip çıkmıyorsa, bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kapsamda mahkum eşi veya annesi "Çocuğumu alır mısın" diye soruyor, bende kabul ediyorum. Bu şekilde aldığım 23 tane çocuğum var ve bunları okutmaya çalışıyorum" dedi.

"Ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendim"

Ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirten Tanülkü, "Cezaevinde bir hükümlümüzün annesi çocuğu için bize dilekçe yazmış ve onu buradan gitmeden alacağım. Çocuklarımız üniversiteyi bitirene kadar aileleri yanına gelmiyor. Bir süre sonra çocuklar alışınca da çocuklar ailelerinin yanına gitmek istemiyor. Çünkü kendi dünyalarını kurmuş oluyorlar. Bu kapsamda Gebze Açık Cezaevinden bir erkek evlat alıyorum, Kandıra Cezaevinden ise az önce bana dede diyen çocuğu 1 sene içerisinde almayı düşünüyorum" diye konuştu.

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