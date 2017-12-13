Ünlü Oyuncu Hakan Yılmaz’dan Açıklama

Hakan Yılmaz, Beşiktaş'ta bulunan bir otel resepsiyonunda darp edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hakan Yılmaz, Beşiktaş'ta bulunan bir otel resepsiyonunda darp edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Beşiktaş'ta bulunan bir otel resepsiyonunda darp edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Fulya Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın açıklamasına darp olayının gerçekleştiği geceyi anlatan Hakan Yılmaz, "6 Aralık gecesi doğum günümü kutladıktan sonra eşimle birlikte konaklayacağımız otele geçtik. Otele giriş esnasında bir sataşma sezdim ancak ilerledim. Resepsiyonda işlemlerimizi yaparken hayatımda hiç görmediğim, tanımadığım, ben meslek gereği ayda 20 kez şehir geziyorum, belki bir yerde karşılaştığım insanları tanımamın imkanı yok. Resepsiyondayken arkamdan biri geldi ve bana tekme attı. Dönüp baktım, tanımıyordum. Alkollü diye düşündüm. Belaya bulaşmamak için tekrar önüme döndüm. Arkadaş tekrar beni tanıdın mı diye soru sordu. Hayır, tanıyamadım dedim. Nasıl tanıyamazsın, biz seninle Ankara'da karşılaştık dedi. Özür dilerim ben sizi tanıyamadım diye cevap verdim. O esnada eşim geldi. Araya girdi. Anladı bir şeyler olduğunu. Otel personeli de alarm butonuna bastı. Kavga çıkartmaya gelmişti, belliydi artık. Sen beni nasıl tanımazsın demesinin ardından senide, eşini de harcarım diyerek iki kişi beni tekmelemeye başladı. Bir taraftan eşimi korumaya çalışıyorum. Tekmeler havada uçuyordu. Bir buçuk iki dakika sürdü, ne yapacağımı bilemedim. O esnada polis çağırın diye çalışanlara sesleniyordum. Aşçısına kadar otel personeli geldi, ayırmaya çalıştı, düşünün. Yani otel personeli olmasa bizi orada darmadağın edeceklerdi. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Hiç tanımadığınız biri gelip size tekme atıyor, beni tanıdınız mı diyor, tanımadım deyince de darp ediyor" diyerek yaşadığı talihsiz olayı paylaştı.

"Önce Allah'a ardından yargıya havale ediyorum'

Darp eden şahsın ömür boyunca insanların yüzlerine utanarak bakacağını vurgulayan Yılmaz, "Kendi çapında bir açıklama yapmış. Diyor ki, evet ben Hakan Yılmaz'ı darp ettim diyor. Ama bir sorun bakalım, niye darp ettim diyor. Darp etme sebebi içler acısı. Benim vatana, millete, bayrağa, dini değerlere toplum içinde ağza alınmayacak küfürler ettiğimi görünce gelmiş bana saldırmış. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu kadar basit mi? Sizin sığınacağınız yalan bu mu? Hiç kimse benim, bayrak, devlet, milli değerlerimi sorgulayamaz. Hele o arkadaş hiç sorgulayamaz. Bu mu senin yalanı? Keşke deseydi ki; Ben Hakan Yılmaz'ı sevmiyorum. Oyunculuğunu sevmiyorum, tipini sevmiyorum, gittim delikanlı gibi saldırdım deseydi. Çünkü adam ne yaptığının farkında değil, hatırlamıyor. İlk önce Allah ardından yargıya havale ediyorum bu işi ben. Yargı ve hukuka güvenim sonsuz. Her gün yüzlerce bu olaylar yaşanıyor, kimse sessiz kalmasın. Belki sürekli böyle işlere karışıyor bu şahıs ancak bu kez bana çarptı. Böyle bir haber oldu. Rezil oldu. Ben bunu iki üç gün sonra atlatacağım. Ancak o arkadaş ömür boyu herkesin suratına utanarak bakacak" ifadelerini kullandı.

"Ben adamdan alacağımı aldım, iki yumruk yedim, Alacağımız tazminatları hayır kurumlarına bağışlayacağız'

Meydana gelen darp olayının yargıya taşındığını belirten Yılmaz, "Bu konuyu artık yargı yoluyla takip edeceğim. Aramızda böyle insanları istemiyoruz. Kazandığımız tazminatları da hayır kurumlarına bağışlayacağız. Ben adamdan alacağımı aldım zaten, iki yumruk yedim. Ben daha başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.