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Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu’dan Unutulmaz Konser

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Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu’dan Unutulmaz Konser
Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde "Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy" başlıklı piyano...

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde "Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy" başlıklı piyano resitali verdi. Uğurlu, salonu dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden biri olan Tuluyhan Uğurlu, gecede Mehmet Akif'in bestelenmiş şiirlerini seslendirdi. Uğurlu, konserde ayrıca kendi eserlerine de yer verdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ev sahipliğini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer yaptı. Konsere Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve eşi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve protokol üyelerinin yanı sıra öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Uğurlu'ya çeşitli hediyeler verildi.

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