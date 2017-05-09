IHAAW181055-GEN/09-05-2017 - Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini ancak biyolojik olarak ölümün gerçekleşmediğini kaydetti. 09.05.2017 18:10:55 TSI NNNN
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Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal’ın Doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal’ın Beyin Ölümünün Gerçekleştiğini Ancak Biyolojik Olarak Ölümün Gerçekleşmediğini Kaydetti.
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Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal’ın Doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal’ın Beyin Ölümünün Gerçekleştiğini Ancak Biyolojik Olarak Ölümün Gerçekleşmediğini Kaydetti.IHAAW181055-GEN/09-05-2017 - Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç.
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