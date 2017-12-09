Ünlü sanatçının inanılmaz değişimi

Makedonyalı sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasami Samsun'da geçirdiği obezite ameliyatının ardından 1 yılda 37 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.

Makedonya ve Kosova'da, Bigmama ve Mama's programları yapan sunucu ve ses sanatçısı Big Mama lakaplı Besiana Kasami yaklaşık 1 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ne geldi. Kasami, gerekli tetkik ve tedavilerinin ardından Op. Dr. Kerim Güzel tarafından ameliyat oldu. Aradan geçen yaklaşık 1 yılın ardından Kasami 110 kilodan 73 kiloya düşerek yeniden sağlığına kavuştu.

Gerekli kontroller için tekrar Samsun'a gelen Kasami, hastanenin organize ettiği toplantıda basın mensuplarının karşısına geçti.

Toplantıda konuşan Besiana Kasami, tekrar burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hastanenin kendi hayatını pozitif anlamda değiştirdiğini anlatan Kasami, kendisini şuan çok iyi hissettiğini ve hedefinin 2-3 kilo daha vermek olduğunu söyledi.

BAŞARIMIZ ÇOK YÜKSEK

Ameliyatı gerçekleştiren Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Şubesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Güzel ise Besiana Kasami'yi yaklaşık 1 önce Gastrik bypass ameliyatı uyguladıklarını hatırlattı. Bu ameliyat sonrasında hastaların fazla kilosunu yüzde 80'a kadar kaybedeceklerini belirten Op. Dr. Güzel, "Hastane olarak 2013 yılının sonunda obezite ve metabolik cerrahi nerkezini kurduk. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından kişilere hizmet veriyoruz. Bu cerrahi de uygun hasta seçimlerde başarımız çok çok yüksek. Biz Big Mama'da iyi niyetle yola çıktık ve fazla kilolarının yüzde 80'ini vermiş durumda. Big Mama rutin kontrolleri için tekrar burada ve herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmadık" dedi.

NİTELİKLİ AMELİYATLARA DEVAM EDİYORUZ

Hastane Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta da, Büyük Anadolu Hastaneler grubu olarak ameliyatlarının aratarak devam ettiğini kaydetti. Türkiye'de çok az yerde yapılan nitelikli ameliyatlara hızla devam ettiklerini aktaran Dr. Tuhta, bunlara yenilerini eklemek için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN HASTALARI AĞIRLIYORUZ

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, bu ameliyatın daha öncesinde de dünyanın farklı noktalarından gelen hastalara başarılı ameliyatlar uyguladıklarını ifade ederek, "Azerbaycan'dan bir misafirimiz vardı onu ameliyat edip gönderdik. İsveçli bir hastamız geldi burada ameliyat oldu kendi ülkesine döndü. Amerika'dan da bir hastamız geldi ameliyat oldu gitti. Dünyanın heryerinden Samsun'a gelip ameliyatlarını burada olup ülkelerine dönüyor hastalar. Kendi ülkelerinde de bu ameliyatları anlatıyorlar. Bu anlamda Samsun'da ciddi bir sağlık turizmi atağı var" diye konuştu. Barış GÖK

Makedonyalı sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasami Samsun'da geçirdiği obezite ameliyatının ardından 1 yılda 37 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.

Kasami daha önce çektirdiği kilolu fotoğrafının önünde poz vererek dalga önceki hali ile dalga geçti, Büyük Anadolu Hastanesi ekibine teşekkür etti.