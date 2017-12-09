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Ünlü Şarkıcı Aydın Kurtoğlu Samsunlularla Buluştu

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Ünlü Şarkıcı Aydın Kurtoğlu Samsunlularla Buluştu
Pop müzik dünyasına hızlı giriş yapan Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, Samsunluları coşturdu.

Pop müzik dünyasına hızlı giriş yapan Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, Samsunluları coşturdu.

Kendine özgü tarzı ve sesi ile genç kuşağın sevilen ismi haline gelen Aydın Kurtoğlu, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) hayranlarının karşısına çıktı. Samsun'da Aralık ayında müşterilerine unutulmaz anlar yaşatmayı planlayan Yeşilyurt AVM, ünlü pop sanatçısı Aydın Kurtoğlu'nu Samsunlularla buluşturdu.

AVM'de hayranlarına mini konser veren Aydın Kurtoğlu, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü pop sanatçısı, konserin ardından hayranları ile fotoğraf çektirerek imzalı fotoğraflarını dağıttı.

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