Ünlü Şarkıcı İrem Derici, Yoğun Bakımda

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun bakıma alındı.

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun bakıma alındı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Derici'nin rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada ünlü şarkıcının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

İrem Derici'nin Tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız İrem Derici, gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir."