Ünlü Şarkıcının Eşi Şans Eseri O Jette Değildi

İnişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jette, ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in eşi Özlem Güney'in hostes olarak görev yaptığı, fakat özel bir...

İnişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jette, ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in eşi Özlem Güney'in hostes olarak görev yaptığı, fakat özel bir işi olduğu için uçuşa gitmediği öğrenildi. Yaralanan arkadaşlarını hastanede ziyaret eden Özlem Güney, "Çok büyük bir kaza atlatmışlar tesadüf ben bugün yoktum, ama onlar içinde çok üzüldüm. Çok şükür hepsi çok iyi. Görüştüm, hepsi çok iyi, fiziki olarak yaralanmaları var. Ciddi iç yaralanmaları yok" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda inişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jette ünlü Gökhan Güney'in eşi Özlem Güney'in hostes olarak görev yaptığı fakat özel bir işi olduğu için uçuşa gitmediği öğrenildi. Yaralanan arkadaşları hakkında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi alan Özlem Güney, ciddi bir yaralanma durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Normalde bu uçuşta kendisinin hostes olarak yer alacağını fakat işi çıktığı için uçuşa gidemediğini söyleyen Güney, "Çok büyük bir kaza atlatmışlar, tesadüf ben bugün yoktum. Ama onlar içinde çok üzüldüm. Korktum, endişe duydum. Normalde çoğunlukla ben oluyorum. Ama bugün bir işim çıktı bunu da kaptanımız biliyordu. Bu yüzden başka bir arkadaşımızı aldılar. Duygu Hanımı aldılar. Çok şükür hepsi çok iyi. Fiziki olarak yaralanmaları var. Ciddi iç yaralanmaları yok. Müşahede altında tutuyorlar. Tabi ki bir şokları var kolay değil, havadasın ve yükselme, en kritik anında uçak alev alıyor. Neyse arızası bilmiyorum artık geri dönüyor. 3 yerinden kırılmış uçak. Burada pilotun başarısı çok büyük. Hiçbir endişe yapmadan onu indirebilmek büyük bir başarı" diye konuştu.

Şarkıcı Gökhan Güney ise, "Her şey kısmet kapı değiştirdik biz, çelik kapıyı değiştirdik. O uçuşa gitmedi, arkadaşını gönderdi. Böyle oldu yani neticede o da onun arkadaşı çok şükür bir sorun yok. İçeride de sorun yok. Ufuk tefek fiziki yaraları var buna rağmen diyor ki "Uçağı durduramadım" diyor. Ona üzülüyor düşünebiliyor musun? İnsanının hayatı mı uçak mı? Bence insan hayatı. Bu da mesleğinin saygısıdır. Emekli asker, çok güzel bir insandır" şeklinde konuştu.