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Ünlü Şef Deniz Orhun Neü’de Konferans Verdi

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Ünlü Şef Deniz Orhun Neü’de Konferans Verdi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi Topluluğu tarafından düzenlenen "Gastronomiye Dair Her Şey" konulu konferansa Ünlü Şef Deniz Orhun konuşmacı...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi Topluluğu tarafından düzenlenen "Gastronomiye Dair Her Şey" konulu konferansa Ünlü Şef Deniz Orhun konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'de tarım ürünleri olarak yetişen sebze, meyve, hububat gibi ürünlerin pişirilmesini şeflerin doğru bir şekilde aktarması gerektiğini ifade eden Deniz Orhun, yemek kültüründe geçmişe yönelik eğilim olduğunu hatırlattı ve geçmiş gelenek ve göreneklerin bugünün teknolojik bilgileriyle uygulanması gerektiğini vurguladı. Element, vitamin gibi şeylerin insanlar için çok önemli olduğunu aktaran Orhun, "Bunların bazılarını vücudumuz üretmiyor ve dışarıdan alıyoruz. Bunları bizim ülkemiz o kadar güzel üretiyor ki toprağımız çok zengin. Özellikle de Konya bölgesi çok zengin" dedi.

Öğrencilere çok iyi bir yerde eğitim aldıklarını ifade eden Orhun, buranın değerinin ilerde daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Konya'nın tarihi zenginliğine de vurgu yapan Orhun, mutfak kültürü köklü tarihe dayanan bir ilde eğitim görmenin önemli olduğunu belirtti. Mutfakta aksiliklerin olabileceğini hatırlatan Deniz Orhun, "Ne olursa olsun moralinizi bozmadan çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Elinizdeki işi tamamlamaya gayret etmelisiniz" dedi.

Konferans sonrasında Gastronomi Bölümünün Uygulama Mutfağında Deniz Orhun deneyimlerini öğrencilerle uygulamalı olarak paylaştı.

Ünlü Şef Deniz Orhun Neü’de Konferans Verdi

Ünlü Şef Deniz Orhun Neü’de Konferans Verdi

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