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Ünlü Yazarın Kitabını Çalan Hırsız Hayranı Çıktı

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Ünlü Yazarın Kitabını Çalan Hırsız Hayranı Çıktı
Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu'nun evine girerek yazmakta olduğu romanın kayıtlarını içeren bilgisayarı çalan hırsız, yazarın hayranı çıktı.

Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu'nun evine girerek yazmakta olduğu romanın kayıtlarını içeren bilgisayarı çalan hırsız, yazarın hayranı çıktı. Kendisine mail atarak af dileyen hayranı olan hırsıza seslenen ünlü yazar Tezeoğlu, "Madem madde bağımlısısın, gel ben senin tedavinde yardımcı olacağım ve şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.

Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesinde 26 Kasım Pazar günü gerçekleşen hırsızlık olayı şöyle gelişmişti. Ankara'ya imza gününe giden Kahraman Tazeoğlu geri döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etmişti. Yaşanan hırsızlık olayının ardından şikayetçi olan ünlü yazar iki gün önce yaşanan gelişme karşısında adeta şoke oldu. Yeni yazmakta olduğu romanın kayıtlarının da bulunduğu bilgisayarı çalan hırsız, ünlü yazarın hayranı çıktı. Hırsız, yazara mail atarak yaptığı hırsızlıktan pişman olduğunu ifade etti. Mailde, pişmanlığını dile getiren hırsız, çaldığı bilgisayarları sattığını ancak geri almak için uğraştığını belirterek ünlü yazardan af diledi.

"Kendisi benim kitaplarımı okuyan, hayranım olan bir kişiymiş"

Yaşananlar karşısında şoka uğradığını ifade eden Kahraman Tazeoğlu, "İki gün önce enteresan bir gelişme oldu. Bir mail aldık, hırsızlık olayıyla ilgili bana döner misiniz diye. İsimsiz bir maildi. Geri döndük ve çok şaşırdık. Adeta küçük dilimizi yuttuk. Çünkü bize mail atan kişi, evimden bilgisayarlarımı çalıp giden hırsızdı. O hırsızlığı ben yaptım diye başlayan bir mail gönderdi. Yaptığından çok pişman olduğunu söyledi. Haberleri izlemiş ve ben haberleri izler izlemez o kişinin kendim olduğunu anladım diyor. Ondan sonra pişmanlığından bahsediyor. Ancak onu asıl üzen, anladığım kadarıyla, kendisinin benim hayranım olması. Buranın benim evim olduğunu bilmiyormuş. Kendisi benim kitaplarımı okuyan, hayranım olan bir kişiymiş. Ama hırsızlığı yaptıktan sonra haberleri izlediğinde anlamış buranın benim evim olduğunu. Pişmanlık duymuş ve kendisi bilgisayarımı bana geri getirmek istediğini ifade ediyor. Ancak bilgisayarları sattığını söylüyor. Sattığım kişiyi bulabilirsem bilgisayarları geri getireceğim, yaptığımdan çok pişmanım, Allah beni affetsin diyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"Mademki madde bağımlısısın, gel ben senin tedavinde yardımcı olacağım'

Hırsızlığı gerçekleştiren şahsın attığı mailde madde bağımlısı olduğunu ifade ettiğini söyleyen Kahraman Tazeoğlu, "Kendisi attığı mailde şöyle diyor: Üvey babam beni evden kovdu. Sokaklarda yaşadığını ve madde bağımlısı olduğunu ifade ediyor. Bende ona buradan sesleniyorum. Madem ki madde bağımlısısın, gel ben senin tedavinde yardımcı olacağım ve şikayetimden vazgeçeceğim" diye konuştu.

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