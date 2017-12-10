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Ünlü Yönetmen Mustafa Akkad’ın Hayatını Konu Alan Kısa Film Şanlıurfa’da Çekildi

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Ünlü Yönetmen Mustafa Akkad’ın Hayatını Konu Alan Kısa Film Şanlıurfa’da Çekildi
'Çağrı" ve "Ömer Muhtar" filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Mustafa Akkad'ın hayatından bir kesitin işlendiği kısa filmin çekimleri tamamlandı.

'Çağrı" ve "Ömer Muhtar" filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Mustafa Akkad'ın hayatından bir kesitin işlendiği kısa filmin çekimleri tamamlandı.

Yönetmenliğini Muhammet Benek'in yaptığı ve Akkad'ın Halep'te yaşadığı gençlik döneminde Amerika'ya gitme sürecinin anlatıldığı "Moustapha" kısa filminin çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Beş gün süren çekimlerde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyleyen Benek, "Yoğun ama keyifli bir set ortamımız vardı. Ekip arkadaşlarımın hepsi müthiş bir özveriyle çalıştı. Ekibi oluştururken heyecanlı, pozitif ve iş hassasiyeti yüksek insanların bir araya gelmesine özen gösterdim. Heyecanlı bir amatör ruh, her zaman ruhsuz bir profesyonelden daha fazla işe yarar. Şükür verimli bir çekim sürecimiz oldu" dedi.

Şanlıurfa'nın Halep'i yansıtan bir şehir olduğunu vurgulayan genç yönetmen, "Şehrin ruhu hem bizi, ekibimizi ve dahi filmimizi kesinlikle etkiliyor. Müthiş bir atmosferde çalıştık. Kendimizi Halep'te hissettiren bir ortamdaydık. Aslında coğrafi sınırlarla düşünmemek lazım. Biz aslında aynı coğrafyanın, aynı kültürün insanlarıyız" şeklinde konuştu.

Akkad'ın kendisi için rol model olduğunu söyleyen Benek, "Biz çok önemli parçaların bir araya geldiği uluslararası bir kısa film hazırlıyoruz. Mustafa Akkad'ın ideallerinden ve heyecanından bir şey kaybetmeden evrensel bir yönetmen olma süreci sinemayla uğraşan herkes için bir araştırma konusudur. Akkad zoru belki de imkansız görüleni başardı. Bizler ötesi için uğraşmalıyız. Akkad'ın hayali olan Selahaddin Eyyubi filmini de gün gelecek çalışacağız inşallah. "Moustapha" birçok projenin kapısını açacak bir film" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki aylarda bir gala düzenleneceğini belirten Benek, filmin ulusal ve uluslararası bir çok festival ve yarışmaya da katılacağını söyledi.

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