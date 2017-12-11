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Ünlü Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u Şile’deki Evinde Bıçakladıktan Sonra Beyzbol Sopasıyla Başına Vurarak Öldüren O.a., Emniyetteki İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi.

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Ünlü Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u Şile’deki Evinde Bıçakladıktan Sonra Beyzbol Sopasıyla Başına Vurarak Öldüren O.a., Emniyetteki İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi.
IHAAW181507-ASA/11-12-2017 - Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren O.A.,...

IHAAW181507-ASA/11-12-2017 - Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11.12.2017 18:15:07 TSI NNNN

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