Ünlü Yönetmeni Mustafa Kemal Uzun’u Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren O.A. adliyeye sevk edildi. Zanlı, şube çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Şile Çavuşpaşa Mahallesi'nde ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren O.A. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı şube çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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