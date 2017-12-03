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Ünlülerin Mutfak Seçimi: Mahmood Caffee

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Ünlülerin Mutfak Seçimi: Mahmood Caffee
Ünlü pop şarkıcısı Rafet El roman'dan sonra ünlü Türkücü Mustafa Uğur da, kahvaltılı basın toplantısında Mahmood Caffee Kitchen ve Cake'yi tercih...

Ünlü pop şarkıcısı Rafet El roman'dan sonra ünlü Türkücü Mustafa Uğur da, kahvaltılı basın toplantısında Mahmood Caffee Kitchen ve Cake'yi tercih etti.

Yılın ilk çeyreğinde pop şarkıcı Rafet El Roman'ın basın toplantısında tercih ettiği Mahmood Coffee Kitchen ve Cake, geçtiğimiz günlerde de "Ölmem mi" parçasıyla bilinen ve gönüllere taht kurmuş türkücü Mustafa Uğur" un kahvaltılı basın toplantısına ev sahipliği yaptı. Gaziantep'e özel projeler kapsamında gelen sanatçıların MahmoodCoffee'yi tercih etmeleri, mekanın basın toplantısı ve özel yemekleri için belirledikleri bir lokasyon haline gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Mahmood Cafe Kitchen ve Cake

Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar farklı tatları bir arada sunan menüsü ve birbirinden lezzetli kahveleriyle, Gaziantep'in en elit mekanlarından biri olan Mahmood Coffee Kitchen ve Cake, hizmetiyle de misafirlerinin gönüllerinde taht kuruyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören ilgi gören mekan, sürekli yenilenen menüsü ve lezzetiyle bütünleşen atmosferini bir arada sunuyor. Dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra mekanda birbirinden farklı ve özel olarak hazırlanan kahve çeşitleri eşliğinde keyifli sohbet imkanı da sunuluyor.

Mahmood Coffee Kitchen ve Cake'den yapılan açıklamada ise, "İş ya da arkadaş gruplarınız ile yapacağınız tüm toplantılarınızda mahcup olmayacağınız prestijli bir buluşma noktası haline geldik. Yeme içme sektöründe adımızı yukarılara taşırken, tercih edilen ve bir dünya mutfağı adresi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Keyifli bir muhabbet, enfes tatlar, doyumsuz lezzet arayanların vazgeçemeyeceği adrese dönüştük" dedi.

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