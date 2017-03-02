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Ünsal: “Türkiye Bir Dönüşümün Eşiğinde”

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Ünsal: “Türkiye Bir Dönüşümün Eşiğinde”
Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, 16 Nisan'da yapılacak referandumu güçlü Türkiye için büyük adım olarak...

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, 16 Nisan'da yapılacak referandumu güçlü Türkiye için büyük adım olarak gördüklerini belirtti.

Ordu Gazeteciler Derneği'nde beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Yücel Yalçınkaya, Ahmet Bağdat ve beraberindeki heyet ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, 16 Nisan referandum süreciyle Türkiye'nin çok önemli bir dönüşümün eşiğinde bulunduğunu vurguladı. Bu konuda toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirten Ünsal, "Özellikle iş dünyasına da referandum sürecinde büyük görevler düşüyor. Türkiye artık büyük bir dönüşümün eşiğindedir. Yeni gelecek sistemin milletimize ve vatanımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Terör veya başka unsurlar ne olursa olusun ülkemizin ileriye gitmesini ve büyümesini engelleyemeyecektir" dedi.

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