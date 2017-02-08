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Unutmayın ki güzel ülkem kadar, AKDAĞ bizim.

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FERHAT LAP

Ilgaz Milli Parkı Kayak Merkezleri özelikle son günlerde  Amasya ve çevre illerin uğrak bir noktası oldu.

Ilgaz yüzyıllardır önemli bir nokta olmuş. Günümüzde ise giderek gelişen bir kış sporları merkezi halini almaktadır.

Peki neden Ilgaz?

Orta Karadeniz Bölgesi’nde son birkaç yıldır adından söz ettiren Akdağ Kayak Merkezi, Amasya’ya bu kadar yakın iken tercih neden Ilgaz?

Görüşmüş olduğum acente sahipleri Akdağ Kayak Merkezi’nde yetersiz tesis olmasından dolayı tercihlerinin Ilgaz olduğunu belirtiyor.

Halbuki Akdağ Kayak Merkezi kayasız zeminiyle sağladığı rahat ve risksiz kayış imkanı ve bu tip yüzeylerin ezilmiş karı tutabilmesi sayesinde uzun bir kayak sezonu sunmaktadır.

Ladik Akdağ’ ın bir başka özelliği de kayak merkezinin hemen hemen her noktasından Ladik Gölü manzarasının görünmesi.

Kayak merkezinin tecrübeli, kayakçıları ve snowboarcçuları, 1465 metre uzunluğundaki alanda farklı zorluk derecelerine sahip dört piste taşıyor.

Ayrıca bölgede yayla şenlikleri, uçurtma şenliği,yamaç paraşütü gibi etkinlikler düzenleniyor.

Akdağ'ın hemen karşısındaki Güreli Yaylası‘ndaki gölün donmasıyla oluşan doğal buz pistinde buz pateni yapmak da mümkün. Kayak merkezine giden yol üzerindeki doğal  trekking parkurlarının yanı sıra olta balıkçılığı tutkunları için Ladik’in dağları ve yüzen adacıklarıyla ünlü gölü çekim noktaları.

Tüm bu güzellikleri yakalayabileceğimiz bir ortam varken tercih Ilgaz olmamalı. Gerek acente sahipleri ile görüşüp beklentileri konusunda bilgi alınmalı, gerekse reklam çalışmaları ile vatandaşa tercih sunulmalıdır.

Sivas’tan bile gelerek Amasya’da kayak merkezlerinin reklamını yapıyorlarsa bence AKDAĞ bu konuda yetersiz kalmış demektir.

Suluova Belediye Başkanı Fatih ÜÇOK beyle görüştüğümde üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız demişti.

Şimdi aynı hassasiyeti, Valilikler,Belediye Başkanları ve STK içinde de bekliyorum.

Samsun’u gezin, Akdağ kaynak suyundan için.

Meşhur tandır kebabı ve kaz tiridinin tadına bakın.

Havza’nın kaplıcalarında dinlenin.

Aktaş ve Küpecik yaylalarına çıkın.

Turna balığını ve tahta balı yiyin.

Unutmayın ki güzel ülkem kadar, AKDAĞ bizim.

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