  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı

» »
Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın da aralarında bulunduğu geleneksel Türk el sanatları Kayseri'de buluşuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın da aralarında bulunduğu geleneksel Türk el sanatları Kayseri'de buluşuyor. 52 el sanatının en iyi icracıları Büyükşehir Belediyesi'nin Türk El Sanatları Şöleni'ne katılacak. 12 Mayıs Cuma günü açılacak olan Türk El Sanatları Şöleni'nde dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç teline yazılmış Besmele de sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı el sanatları şölenlerinden birisini gerçekleştiriyor. Mimarsinan Parkı Kurşunlu Otoparkı alanında açılacak olan şölende 52 ayrı Türk el sanatının standı açılacak. Ülkemizin alanında en iyi ustalarını buluşturacak olan şölenin açılışı 12 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Şölende, Tespih Yapımı, Cam Üfleme Sanatı, Eyüp Oyuncakları, Topaç Yapımı, Baston Yapımı, Bakır İşleme, Keşan Dokuma, Hat-ı Gubari ve Mütteka, Hakkaklık, Deve Kemiği İşleme Sanatı, Bıçak ve Kılıç Yapımı, Filografi, Hasır Sandalye Yapımı, Telkari, Uzak Asya Türk Sanatları, Kızılcabölük Dokuma, Yorgan Yapımı ve Sepet Örücülüğü Sanatı gibi 52 ayrı Türk el sanatının yapılışları anlatılacak. Türk el sanatları şöleni 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK EL YAZMASI KAYSERİ'YE GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat Sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kur-an'ı Kerim ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç telinin üzerine Arapça yazılmış Besmele de sergilenecek. Türk El Sanatları Şöleni 12-21 Mayıs tarihlerinde 10.30-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı

Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • 7 Ödül Alan İzmirli Kızlar Barcelona’da Türk Bayrağı Açtı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Yenimahalle Belediyesinden Hemşirelere Yeşil Jest11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Bozkurt’tan Bağış Teşekkürü11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Sağıroğlu Muhtarlarla Toplantı Yaptı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Akdeniz Belediyesi, Park Sayısını Artırıyor11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Başkan Öz’den Palandöken, Yakutiye, Aziziye İlçe Teşkilatlarına Teşekkür Ziyareti11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
  • Bitlis’te Fidan Dikimi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti