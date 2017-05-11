Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın da aralarında bulunduğu geleneksel Türk el sanatları Kayseri'de buluşuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın da aralarında bulunduğu geleneksel Türk el sanatları Kayseri'de buluşuyor. 52 el sanatının en iyi icracıları Büyükşehir Belediyesi'nin Türk El Sanatları Şöleni'ne katılacak. 12 Mayıs Cuma günü açılacak olan Türk El Sanatları Şöleni'nde dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç teline yazılmış Besmele de sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı el sanatları şölenlerinden birisini gerçekleştiriyor. Mimarsinan Parkı Kurşunlu Otoparkı alanında açılacak olan şölende 52 ayrı Türk el sanatının standı açılacak. Ülkemizin alanında en iyi ustalarını buluşturacak olan şölenin açılışı 12 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Şölende, Tespih Yapımı, Cam Üfleme Sanatı, Eyüp Oyuncakları, Topaç Yapımı, Baston Yapımı, Bakır İşleme, Keşan Dokuma, Hat-ı Gubari ve Mütteka, Hakkaklık, Deve Kemiği İşleme Sanatı, Bıçak ve Kılıç Yapımı, Filografi, Hasır Sandalye Yapımı, Telkari, Uzak Asya Türk Sanatları, Kızılcabölük Dokuma, Yorgan Yapımı ve Sepet Örücülüğü Sanatı gibi 52 ayrı Türk el sanatının yapılışları anlatılacak. Türk el sanatları şöleni 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK EL YAZMASI KAYSERİ'YE GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat Sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kur-an'ı Kerim ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç telinin üzerine Arapça yazılmış Besmele de sergilenecek. Türk El Sanatları Şöleni 12-21 Mayıs tarihlerinde 10.30-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.