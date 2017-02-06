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Unutulan Sigara Yangına Neden Oldu

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Unutulan Sigara Yangına Neden Oldu
Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yatakta unuttuğu sigara yangına neden oldu.

Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yatakta unuttuğu sigara yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesinde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen L.Y., yanan sigarayı yatağında unuttu. Bir süre sonra yatakta başlayan yangın evi diğer bölgelerini de sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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