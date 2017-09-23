Unutulmaya Yüz Tutan Hakkari Kültürü Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Gençdes Programı kapsamında finanse edilen ve Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği tarafından yürütülen "İç Sesten...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Gençdes Programı kapsamında finanse edilen ve Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği tarafından yürütülen "İç Sesten Operaya Kadın ve Sanat Projesi" çerçevesinde Hakkâri'nin eski kültürünü tekrar yaşatma adına "Bir Tutam Kültür Kokan Tiyatro" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan, annesi Süheyla Erdoğan, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin ile çok sayıda davetli katıldı. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün desteği ile hazırlanan "İç sesten operaya kadın ve sanat" adına "Bir tutam kültür" tiyatro etkinliği slayt gösterisi ve müzik eşliğinde başladı. Burada projenin tanıtımını yapan Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, Dramaturg Ümmühan Keskin ve Cihat Ölmez, Hakkari Kadın Girişimci Derneği tarafından yürütülmekte olan Hakkari'nin tarihsel kültürünün bir parçası olan ezgilerin tekrar hayat bulması dillenmesi ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin tekrar yaşatılmasını esas olmak ve sanatla kültürü birleştirerek toplumda farklı bir algı hedeflendiklerini ifade ettiler. Açılış konuşmasının ardından Cihat Ölmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hakkâri'de yıllar önce yaşanmış hikâyeler bay ve bayanlardan oluşan 27 kişilik topluluk tarafından canlandırılarak izleyenlere aktarıldı.

Program sonunda sahneye çıkan Vali Toprak oyuncular ile birlikte hatıra fotoğrafı çekti. Tiyatro etkinliği verilen kokteyl ile sona erdi.