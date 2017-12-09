Unvanda Yükselen Akademisyenlere Cübbeleri Giydirildi

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere, Rektör Prof.

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, senato üyeleri ve unvanda yükselen akademisyenler katıldı.

Akademisyenler Doç. Dr. Orhan Yazıcı, Doç. Dr. Emin Çelebi profesörlük, Yrd. Doç. Dr. Engin Burak Selçuk ise doçentlik unvanına yükseldi.

Unvanda yükselen akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Yeni unvanları ve kadrolarını alan siz kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bilimsel çalışmalarınız ve eğitime olan katkılarınızla bu ülkeye faydalı olduğunuz için üniversite olarak sizi destekliyoruz. Üniversitemizi hep birlikte ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Daha sonra profesör ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.