ÜNYE BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLUYOR

Ünye son dönemde hayata geçirilen projelerle modern kent kimliğinin yanı sıra tarihsel geçmişi koruyan ve ortaya çıkaran projelerle bölgede, turizm, eğitim ve sanayi şehri anlamında örnek kentlerden biri haline geldi.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde göreve seçilen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçede yıllardır özlemle beklenen projeleri bir bir hayata geçirdi.

Başarılı bir ekip kurarak doğru ve planlı bir çalışma yürüten Başkan Çamyar, 3,5 yılı aşan görev süresinde dikkat çeken çalışmaları hayata geçirdi.

Kültür Yolu projesi ile kentin tarihi miraslarını gün yüzüne çıkaran ve turizme kazandıran Başkan Çamyar, öte yandan ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmalarının da eş zamanlı yürütüyor.

Modern kent mimarisi adına Alışveriş Merkezi, Kapalı Çarşı, Yeni Meydan, yeni yollar, bulvarlar gibi birçok projeyi hızlı bir biçimde uygulamaya sokan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın bu başarısı Türkiye genelinde de dikkat çekiyor.

Uyguladığı projelerle birçok kez ödüle layık görülen Başkan Çamyar liderliğinde ki Ünye Belediyesi’nin çalışmaları diğer belediyelere de örnek oluyor.