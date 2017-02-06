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Ünye Kapalı Çarşı'nın son ihalesi gerçekleşti

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Ünye Kapalı Çarşı'nın son ihalesi gerçekleşti
Ünye’de değişim ve dönüşümün hızla devam ettiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Kapalı Çarşı'nın son ihalesinin yapılarak, taşınmaların başladığını kaydetti

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde mevcut pazar yerinde yapılacak 'Yeni Meydan ve Kültür Sarayı' projesi nedeniyle esnaflar için yeni inşa edilen ve 246 adet iş yerinden oluşan 'Kapalı Çarşı'nın 4 oturumdan meydana gelen son ihalesi, Ünye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Şu ana kadar bitirdiğimiz 126 adet ihale gerçekleştirdik. 50 iş yerimizin daha ihalesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte taşınmalar başlayacak. Hatta esnaflarımızın bir kısmı da taşınmaya başladı" dedi. 

KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ
Ünye’de değişim ve dönüşümün hızla devam ettiğinin altını çizen Başkan Çamyar, yapımı devam eden Ticaret Merkezi'nin planlanandan önde gittiğini, ayrıca bu yaz yıkımı gerçekleştirilen Rüzgarlı Sokak'ın denizle buluşturularak, böylece Çınarlık Caddesi'nin de denizle bağlantısının sağlanacağını kaydetti. Perşembe ve Cuma Günü Ünye ve Ordu’da bir dizi ziyaret ve toplantılar yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un temaslarına da değinen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye ilgili çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımıza şahsım ve Ünyeliler adına teşekkür ediyorum. Ünye'miz birkaç yıl içerisinde bambaşka bir şehir haline dönüşecek" dedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye'mizin modern kent kimliğine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

Hamza ALP / ÜNYE

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