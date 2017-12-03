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Ünye Şoförler Odası'na Martoğlu talip oldu

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Ünye Şoförler Odası'na Martoğlu talip oldu
Ünye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Ocak ayı içerisinde yapılacak olağan seçimlerde oda başkanlığına Ahmet Martoğlu talip oldu

Ünye Patron Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltıda kendi yönetimi ve basınla bir araya gelen Ahmet Martoğlu, "40 yıldır şehirlerarası yolcu taşımacılığı işini yaparak şoförlük ve esnaflık mesleğimi sürdürmekteyim. Göreve geldiğimiz dünden bugüne Oda Başkanımız Bekir Şimşek abimizin başkanlığında faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdük" dedi.

TAZE KANA İHTİYACI VAR
Odanın taze kana ihtiyaç olduğunu söyleyen Martoğlu, "Bu düşünceler ile Ünye Şoförler Odası yönetimine talibiz. Bekir Şimşek başkanımız hizmet bayrağını aldığı yerden çıkardığı üst seviyelerden daha yukarıya taşımak için yönetime talip olduk" diye konuştu. Oda Başkanlığı'na aday olan Ahmet Martoğlu, "Yaklaşan genel kurulda aday olmayı düşünmediğini söyleyen Bekir Şimşek başkanımıza sorduğumda, 'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ben aday olmayı düşünmüyorum' dedi. Bizler de göreve talibiz diyerek, Bekir Şimşek başkanımızla vedalaştık" ifadelerini kullandı. Hamza ALP / ÜNYE

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