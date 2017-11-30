Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, 16. Yüzyıl Mimar Sinan ile başlayan klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Bu sebeple 'Türk Ahşap İşçiliği'nin izlerini görmek mümkündür

Bu tarihi ev Kafkasya doğumlu Kaptan Server Bey'in evidir. Ev, taş zemin üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir. Evin hemen hemen her odasında taş ocaklar bulunmaktadır. Müze evi, eski zamanlarda kullanılan mutfak eşyaları, el işlemeleri, çeyiz sandığı ve günlük kullanılan çeşitli gereçlerle süslenmiş eski bir Ünye Evi'nin günümüze taşınmış formatıdır.

Evde bulunan taşlardan birinin üzerinde 1759 Yılı (Hicri-1176) yazılı olduğu için evin en yeni ihtimaliyle 250 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Müze ev, Ünye Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması çalışmalarının ardından 06 Haziran 2016 tarihinde Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ne dönüştürülmüştür.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ ALDI

Hacettepe Üniversitesi tarafından 'Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, halen Somut olmayan kültür adına;

• Etnoğrafik Eserler

• Ünyelilerin gönüllülük esası ile bağışladığı tarihi eşyalar

• Somut oyun ve oyuncak kültürü

• Sözlü kültür (masal, şiir vs )

• El Sanatları

• Giyim Kuşam Kültürü

• Yemek Kültürü

• Gösteri Sanatları

• Toplumsal Ritüeller ve Uygulamalar

• Doğa ve Evrenle İlgili Ritüellere Yönelik Uygulamaların gösterimi Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmektedir.

KADILAR YOKUŞU

Ünye Osmanlı döneminde birçok kadı yetiştirmiştir. Zamanın kadıları ve kendilerinden sonra gelenler bu yokuşta konaklar yaptırarak oturmuşlar ve böylece burası bir kadılar mahallesi haline gelmiştir.

Bugün bu konaklardan birçoğu günümüze ulaşmıştır. Taş işçiliğinin en güzel örneklerinin işlendiği giriş kapıları ve eski Ünye evleri ile burası bir müze sokak gibidir. Oldukça süslü olan kapıların ilk olarak Arap Yarımadası'ndan getirilen bir usta ile başladığı bilinmektedir. Sokakta en iyi korunmuş ev, son kadı olan Hilmi Kadı'nın konağıdır. İçinde son oturan torunu Hilmi Bey Konağı iyi korumuştur.

MANOLYA AĞAÇLARI RENK KATTTI

Bu konağın arka kısmında konağın yapımına yardımcı olan Hilmi kadının kardeşi Sait Beyin konağı vardır. Sait Beyin Konağı'nda Ünye'de Kaymakamlık yapan Şair Bedrettin Uşaklı da kısa bir süreliğine yaşamıştır. 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Ünye Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırılması ile çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Kültür Yolu peyzaj düzenlemesinin ilk adımı olarak Kadılar Yokuşu manolya ağaçlarıyla bitkilendirilerek, turistlerin görsel ve duyusal hafızalarında da yer edilmeye çalışılmıştır.

FEYZULLAH EFENDİ KONAĞI

Kadılar Yokuşu'nun zirvesinde bulunan bu konak da diğerleri gibi kadı evi olarak bilinmektedir.

Kamulaştırması tamamlanmış olup, restorasyon projesinde belediye konukevi olarak fonksiyon yüklenecektir. Yapılacak olan peyzaj düzenlemesi ile bahçesi de çeşitli organizasyonlar için kullanılabilir hale getirilecektir.



KEFELİ HAN

Kefeli Han'ın yapımı, 1870'li yıllara denk geliyor ve yaklaşık 150 yıldır kemerleriyle dimdik ayakta duran bir yapıdır.

Ünye Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan hanın Rölöve, Restitusyon ve Restorasyon projeleri Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sunulmuştur. Projeleri onaylanmıştır. Restorasyon uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Restorasyon sonrasında Ünye'ye özgü el sanatlarının tanıtımının ve satışının yapıldığı, Ünye Tarihi ve Kültürü ile ilgili kitaplardan oluşan kitaplığının bulunacağı bir han olarak kullanılacaktır.

ÜNYE KALESİ

İlçe merkezinin 7 km güney batısında Güzelkale Köyü sınırları içerisinde yer alan karstik bir kaya kütlesi üzerinde yer almaktadır. İlk olarak Helenistik Dönemde (M.Ö 330-30) yerleşime sahne olduğu anlaşılmaktadır.

Kalenin tipolojik olarak bölgedeki benzerleri gibi Hellenistik dönem içinde Pontus Krallığı (Mithridatesler Dönemi) zamanında kullanım gördüğü düşünülmektedir. Hellenistik Dönemden sonra uzunca bir dönem terk edilen kale ortaçağda tekrar yerleşime sahne olmuştur.

Bizans çağında M.S. 10- 12 yy'lar arası ikinci kez kullanıma açılmıştır. Kale son olarak Osmanlı Döneminde üçüncü kez yerleşime sahne olmuş, daha sonrasında ise terk edilmiştir. Ünye Belediyesi tarafından 4 etaptan oluşan restorasyon projesinin 1. etabı, 2008 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında Başkan Ahmet Çamyar'ın göreve gelmesiyle beraber mülkiyetle ilgili sorunlar aşılarak dehlizlerin açılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmıştır. Restorasyonun devam etmesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşmeler son aşamadadır.