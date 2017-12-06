Ünye’de Halk Günü

Ünye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Halk Buluşması" kapsamında Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar baba ocağı olan Pelitliyatak Mahallesi'nde...

Ünye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Halk Buluşması" kapsamında Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar baba ocağı olan Pelitliyatak Mahallesi'nde Kaymakam Güney ile birlikte halkla buluştu.

Pelitliyatak Mahallesi'nde vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Pelitliyatak Mahallesi'ne yapımı planlanan okul projesinin müjdesini verdi.

2017 yılı içerisinde Pelitliyatak'a 7 bin 750 metrekarelik beton yol yaptıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, şu bilgileri verdi:

"Burada siyasetin ve devletin el ele hizmet için birlikte hareket ettiğinin tablosunu görüyoruz. Burası benim doğup büyüdüğüm memleketim. İlk dört yılı iki saatlik yürümeden sonra birleştirilmiş sınıfa ulaşarak eğitim faaliyetini yürüttüğümüz yer. Kar yağdığı zaman bir buçuk metreyi bulan bir mahalleden çıkarak Cenab-ı Mevla bu millete hizmet etmeyi nasip etti. Ünye'nin 85 mahallesine eşit hizmet üretmek anlamında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Ünye sadece Pelitliyatak'tan ibaret değil, tabii ki sizin yeriniz ayrı, sizin özelliğiniz ayrı talep ve isteklerinize cevap verme konusunda gönlümüzden ve kalbimizden daha fazla istek geliyor. Ancak şunu unutmayalım başta Ünye'nin merkezi olmak üzere özellikle Büyükşehir yasasıyla birlikte değişen ve dönüşen sistemle birlikte çok ciddi atak yaptık. Birçok Belediye personel maaşını ödeyemezken biz 2017 yılı içerisinde Pelitliyatak'a 7 bin 750 metrekarelik Beton yol dökmüşüz. Yine 9 bin 200 ton çakıllama ve 2 bin 400 metrelik V kanalı işi yapmışız."