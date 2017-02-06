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Ünye’de Yeni Kapalı Çarşı İçin Son İhale Yapıldı

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Ünye’de Yeni Kapalı Çarşı İçin Son İhale Yapıldı
Ünye'de mevcut pazar yerinde yapılacak yeni meydan ve kültür sarayı projesi nedeniyle esnaflar için yeni inşa edilen ve 246 adet iş yerinden oluşan "Kapalı...

Ünye'de mevcut pazar yerinde yapılacak yeni meydan ve kültür sarayı projesi nedeniyle esnaflar için yeni inşa edilen ve 246 adet iş yerinden oluşan "Kapalı Çarşı'nın 4 oturumdan meydana gelen son ihalesi Ünye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İhalede bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Mevcut Pazar yerimizi taşımakla ilgili bugün son ihalemizi gerçekleştirdik. Toplam 246 adet yeni iş yerimiz var. Bunlardan şu ana kadar bitirdiğimiz 126 adet ihale gerçekleştirdik. Bugün de 50 iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte taşınmalar başlayacak. Hatta esnaflarımızın bir kısmı da taşınmaya başladı" dedi.

Mevcut eski pazar yeri ile ilgili projenin bitirildiğini sözlerine ekleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Taşınma sürecini tamamlayınca ihale aşamasına geçiş olacağız. Orada kültür sarayının da yapımı ile beraber bir meydanı ve altında 400 araçlık otoparkı inşa ederek Ünyemizin modern kent kimliğine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Ünye'de değişim ve dönüşümün hızla devam ettiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapımı devam eden Ticaret Merkezinin planlanandan önde gittiğini, ayrıca bu yaz yıkımı gerçekleştirilen Rüzgarlı Sokak'ın denizle buluşturularak böylece Çınarlık Caddesi'nin de denizle bağlantısının sağlanacağını kaydetti.

Ünye'de adeta her noktada bir kentsel dönüşüm yaşandığını vurgulayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Tabakhane Deresi Islah çalışmaları sürüyor. Öte yandan yine doğalgaz alt yapı çalışmaları ve akabinde sıcak asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Yine sahil bandımızda bulunan binaların dış cephe giydirmeleri yaz sezonuna kadar yapılacak" diye konuştu.

Perşembe ve Cuma Günü Ünye ve Ordu'da bir dizi ziyaret ve toplantılar yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un temaslarına da değinen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Özellikle Organize sanayi Bölgesi ve Ordu Üniversitesinin Ünye yerleşkesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve bunlarla ilgili çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımıza şahsım ve Ünyeliler adına teşekkür ediyorum. Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kişinin üzerinde bir istihdam sağlanması öngörülüyor. Yine aynı şekilde yeni yerleşke alanı ile birlikte Ünyemizde ki üniversite öğrencisinde sağlanacak artışla Ünye ekonomisi de canlanmış olacak. Tüm bunları bir bütün halinde ele aldığımızda Ünyemiz birkaç yıl içerisinde bambaşka bir şehir haline gelmiş olacak" açıklamasında bulundu.

Ünye’de Yeni Kapalı Çarşı İçin Son İhale Yapıldı

Ünye’de Yeni Kapalı Çarşı İçin Son İhale Yapıldı

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