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Ünyelilere OSB için birlik çağrısı

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Ünyelilere OSB için birlik çağrısı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Ünye'de OSB kurulması için ilk adımı attıklarını ama birlik olunmadığına dikkat çekerek, "Biz konuşuyoruz, konuştuktan sonra herkes kendi sevdasına dalıyor" dedi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Ünye’nin 30 yıllık organize sanayi bölgesi (OSB) hayalini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti. 

HEDEF 7 MİLLETVEKİLİ
Büyükşehir belediyesi olarak bunun için ilk adımı attıklarını ancak Ünye'nin de bu işin takipçisi olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Önemli olan Ünye’nin tek yumrukta tek bir noktaya vurabilmesi. İlk davetime halen cevap gelmediği için davet ediyorum. Biz konuşuyoruz, konuştuktan sonra herkes kendi sevdasına dalıyor. Sorunları gidermenin yolu çözmek" dedi. Başkan Yılmaz, Ordu'nun nüfusunun 2019 yılında 800 bine çıkmasını hedeflerini de dile getirerek, "Her bir nüfus artışında kişi başı Ordu’ya 300 lira gelirde fazlalık oluştu. Nüfusu yakalamadaki amacımız ise şu an 6 milletvekilliğimiz garanti, yeni anayasa geçtiği takdirde ise 760 bini geçtiğimizde 7 milletvekilimiz olacak" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR 93 MİLYON 
LİRA YATIRIM YAPTI
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise Ordu’nun büyükşehir olmasıyla Ünye İlçesi'nin birçok yatırıma kavuştuğunu ifade etti. Büyükşehir belediyesinin ilçeye 2,5 yılda 93 milyon lira tutarında yatırım yaptığını bildiren Çamyar, "Gördük ki büyükşehir Ünye’ye iyi geliyor. Sayın Başkanımız Enver Yılmaz başta olmak üzere, emeği geçen herkese Ünyeliler adına teşekkür ediyorum" dedi.  

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, beraberindekilerle Ünye Çöp Ayrıştırma Tesisi’nin yapılacağı alan ile Fevzi Çakmak Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı ve Ünye Kapalı Çarşı Projesi'nde incelemeler yaptı. 

Hamza ALP / ÜNYE

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