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Ünye'nin marka yatırımı 'UNİPORT'

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Ünye'nin marka yatırımı 'UNİPORT'
Ünye Belediyesi gerek büyüklüğü, gerekse konumu itibariyle bölgenin en dikkat çeken alışveriş merkezlerinden birine kavuşuyor

Ünye Belediyesi'ne ait olan eski Kültür Sarayı ve İş Merkezi'nin neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş binası ve altındaki işyerlerinin faaliyet alanları kente yakışmıyordu.

Yıkımı gerçekleştirilen bu alanda 2016 yılı Haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yeni bir alışveriş merkezinin temeli atıldı. Deniz seviyesinden eksi 30 metre aşağıda yine Karadeniz'de ilk kez kullanılan fore kazık sistemi ile yapılan temel çalışmaları üzerine yükselen UNIPORT Alışveriş Merkezi, 17 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

BİRÇOK ÜNLÜ MARKA UNİPORT'TA
5 kattan oluşan ve altında 350 araçlık otopark bulunan alışveriş merkezinde birçok ünlü marka yer alıyor. Sinema salonları, oyun alanları, sosyal alanlar, mağazalar gibi birçok sosyal yaşam unsurlarını içerisinde bulunduran alışveriş merkezi gerek büyüklüğü, gerekse konumu itibariyle bölgenin en dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor.

35 Milyon Lira'yı aşan bir yatırımla gerçekleştirilen UNIPORT Alışveriş Merkezi, aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağlıyor. 250 kişiye istihdam sağlayan alışveriş merkezi, Ünye'nin marka yatırımlarından biri oldu.

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