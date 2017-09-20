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Urartu Alfabesine Adanan Bir Ömür

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Urartu Alfabesine Adanan Bir Ömür
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde 55 yılıdır bekçilik yapan 77 yaşındaki Mehmet Kuşman'ın Urartu alfabesini yaşatmak için gösterdiği...

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde 55 yılıdır bekçilik yapan 77 yaşındaki Mehmet Kuşman'ın Urartu alfabesini yaşatmak için gösterdiği çaba takdir topluyor.

Dünyada Urartuca çivi yazısını yazabilen tek kişi ve okuyabilen 38 kişiden biri olan Vanlı Mehmet Kuşman, ömrünün neredeyse tamamını Urartu Krallığı'na ait Çavuştepe Kalesi'ne adadı. 55 yıldır kalenin bekçiliğini yapan Kuşman, kale girişinde kazı evi olarak kullanılan taş kulübede hem Urartu alfabesini çalışıyor hem de Urartu tanrılarının figürlerinin bulunduğu levhaları el becerisiyle yapıyor.

Bugüne kadar 6 bine yakın Urartuca yazılı isimlik, kolye ve bilezik yapan Kuşman, eserlerini kaleyi ziyaret edenlere satıyor. Kuşman; İtalya, Hollanda, Belçika ve Avustralya'dan insanların zaman zaman kaleyi ziyarete geldiğini, fakat son zamanlarda ziyaretçi sayısında azalma yaşandığını söyledi. Yaşı ilerlediği için artık kaleye gelmekte güçlük yaşadığını ifade eden Kuşman, "55 yıldır aynı tepede olmak hiç kolay değil. Burada bir ömür geçirdim. Zamanımı hep Urartu alfabesine adadım. İnşallah benden sonra da bu alfabeyi yaşatacak birileri çıkar. Urartu dilinin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bunu gelecek nesillere aktarmak için çok mücadele ettim. Ömrümün sonuna kadar da hep ilgileneceğim. Ziyarete gelen yabancılar, bu mücadelemi görünce takdir ediyorlar" dedi.

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