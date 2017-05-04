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Urartu Göz’den Göz Tansiyonu Hastalarına Müjde

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Urartu Göz’den Göz Tansiyonu Hastalarına Müjde
Van'daki Urartu Göz'de SLT (Selektif Lazer Trabekül Oplasti) cihazı ile yapılan işlem sonucunda göz tansiyonu düşürülüyor.

Van'daki Urartu Göz'de SLT (Selektif Lazer Trabekül Oplasti) cihazı ile yapılan işlem sonucunda göz tansiyonu düşürülüyor.

Kurulduğu günden bu yana hastalarına en iyi hizmeti vermek için teknolojinin gereklerini yerine getiren Urartu Göz, Van ve bölgeye getirdiği yeniliklerle adından söz ettiriyor. Amaçlarının her zaman hastalarına en güzel sağlık hizmetini sunmak olduğunu belirten Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, hastaların yüzündeki tebessümün mutluluk verici olduğunu söyledi. Göz tansiyonu, glokom veya avareş denilen hastalıklarda güncel olarak ilaç, lazer veya cerrahi tedavinin uygulandığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Urartu Göz olarak, göz tansiyonunu düşürmeye yarayan ve hastalarımızın ilaç kullanımını azaltan bir cihaz getirdik. SLT adı verilen bu cihaz, bölgede sadece bizim merkezde uygulanıyor" dedi.

Göz tansiyonu hastalarının devamlı olarak günde 2 ila 4 çeşit ilaç kullanması gerekebildiğine dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Yaklaşık 1 ila 1,5 dakika süren lazer işlemi ile herhangi bir anestezi, iğne veya bayıltma olmadan basit bir poliklinik ortamında göz tansiyon kanallarına hafifçe lazer uygulaması yaparak hastanın göz tansiyonunun ilaç olmadan düşmesini sağlıyoruz. Bu lazer uygulaması, yaklaşık bir yıl kadar hastanın göz tansiyonunun düşmesinde pozitif yönde etki gösterebiliyor. Son derece rahat olan ve hastanın hiçbir ağrı sızı hissetmediği bu modern uygulamayı, uzun zamandan beri kliniğimizde ciddi sayıda bir hastaya uyguladık ve son derece yüz güldürücü sonuçlar aldık. Dolayısıyla böyle bir yeniliği Van'a getirdiğimiz için çok mutluyuz. Göz tansiyonu hastalığı veya glokom hastalığı olan hastalarımıza da bu konuda gerekli desteği, teknolojinin gereklerini yerine getirerek vermekteyiz" şeklinde konuştu.

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