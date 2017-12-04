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Ürdün Kralı Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Daveti Üzerine Türkiye’ye Geliyor

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Ürdün Kralı Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Daveti Üzerine Türkiye’ye Geliyor
Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Aralık'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Aralık'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Türkiye-Ürdün diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yılında gerçekleştirilecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkiler ile önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği imkanları değerlendirilecek. Görüşmelerde, başta Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü olmak üzere Suriye, Irak ve yakın çevremizdeki gelişmeler ele alınacak, bölge istikrarı bakımından müstesna bir mesuliyet üstlenmiş bulunan Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün daha da geliştirilmesi üzerinde durulacak.

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