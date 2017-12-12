Ürdün Kralı Iı. Abdullah, Riyad’da Kral Salman Bin Abdulaziz İle Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'ta Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmeye Suudi Prens Al Hüseyin ve iki taraftan üst düzey yetkililer de katıldı. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca Suriye ve Irak'taki durum ve bölgenin tanık olduğu krizlerin yanı sıra "halklarının barış içinde ve güvenli bir yerde yaşamalarını sağlayacak şekilde" siyasi çözüm bulma çabaları da ele alındı.

Kral Abdullah, Arap konumunu koordine etme, çabaları bir araya getirme ve bu bağlamda uluslararası toplumla iletişim kurma ihtiyacına vurgu yaptı. Liderler, Ürdün-Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarma ihtiyacına ve çeşitli sektörlerde imzalanan anlaşmaların önemine vurgu yaptı.