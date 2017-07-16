Ürdün Kralı Ve İsrail Başbakanı Telefonda Görüştü

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Mescid-i Aksa'da yaşanan durumu ele aldı.
Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Mescid-i Aksa'da yaşanan son durumu ele aldı. Ürdün Kralı II. Abdullah, cuma günü yaşanan saldırıyı kınayarak, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Mescid-i Aksa'nın yeniden açılması çağrısında bulunan Kral II. Abdullah, herhangi bir tarafın istikrarı bozacak ve şiddete dönüşebilecek davranışlarının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.
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