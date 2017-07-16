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Ürdün Kralı Ve İsrail Başbakanından Telefon Görüşmesi

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Ürdün Kralı Ve İsrail Başbakanından Telefon Görüşmesi
Ürdün Kralı II. Abdullah ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Mescid-i Aksa'da yaşanan durumu ele aldı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Mescid-i Aksa'da yaşanan durumu ele aldı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Mescid-i Aksa'da yaşanan son durumu ele aldı. Ürdün Kralı, cuma günü yaşanan saldırıyı kınayarak, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Mescid-i Aksa'nın yeniden açılması çağrısında bulunan Ürdün Kralı, herhangi bir tarafın istikrarı bozacak ve şiddete dönüşebilecek davranışlarının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

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