Ürdün: "Mescid-i Aksa’nın Kapatılması Kabul Edilemez"

Ürdün İslami İşleri ve Vakıflar Bakanı Dr. Wael Arabiyat, şiddet ve gerginlik bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ihlal etmemeleri konusunda İsrail'i...

Ürdün İslami İşleri ve Vakıflar Bakanı Dr. Wael Arabiyat, şiddet ve gerginlik bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ihlal etmemeleri konusunda İsrail'i uyardı.

Dr. Wael Arabiyat, İsrail yetkililerini ve aşırılık yanlısı Yahudileri Mescid-i Aksa'daki gerilimi yükseltmekle suçlayarak Ürdün'ün Mescid-i Aksa'nın kapatılmasını ve orada cuma namazı kılınmasının engellenmesini reddettiğini açıkladı.

Evkaf bakanlığından yapılan açıklamada, İslamin ilk kıblesi ve üç büyük camiden biri olan El Aksa'daki olayları takip ettiklerini belirterek, İsrail işgal güçlerinin 800 yıldır namaz kılınan bu caminin ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bunun daha önce görülmemiş bir uygulama olduğuna işaret ederek, bu uygulamanın aynı zamanda ibadet ve din hürriyetine da karşı olduğunu vurguladı.

İslami İşler Bakanlığı, aşırıcılığın beslenmesinin barış getirmeyeceği, bu gibi uygulamaların tarihte din savaşlarına yol açtığını hatırlatarak, bundan milyonlarca insan ve insanlığın büyük kayıp yaşayacağına vurgu yaptı.