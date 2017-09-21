  • BIST 104.452
  • Altın 145,974
  • Dolar 3,5123
  • Euro 4,1810
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 30 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Ürdün’de İşsizlik Sorununu Çözmek İçin Tika’dan Destek

» »
Ürdün’de İşsizlik Sorununu Çözmek İçin Tika’dan Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'de 200 öğrenciye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'de 200 öğrenciye mesleki eğitim kursları düzenlendi.

TİKA tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'ün iki farklı bölgesinde bilgisayar eğitimi, elektrikli ev eşyası tamiri, ahşap dekorasyon ve mobilya ve kaynakçılık olmak üzere 4 farklı alanda toplam 200 kişinin eğitim gördüğü mesleki eğitim kurslarının bitmesinin ardından sertifika töreni düzenlendi. Törene Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu Genel Müdürü Hani Khleifati, Milletvekili Mu'taz Ebu Rumman ve TİKA yetkilileri katıldı. Milletvekili Mu'taz Ebu Rumman törende yaptığı açıklamada Ürdün ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, mesleki eğitim programı ile gençlere yönelik yapılan bu desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Mesleki eğitime yönelik yatırımların aynı zamanda işsizliğin azalmasında önemli rol oynadığını kaydeden Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu Genel Müdürü Hani Khleifat ise, sağlanan bu desteğin iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine olumlu yönde katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Alanlarında başarılı olan 20 öğrenciye hediyelerin takdim edildiği proje ile örgün eğitime katılma imkanı bulamayan gençlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve meslek sahibi olmaları hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beykoz’daki Sosyete Pazarı Meraklılarını Bekliyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:38
  • Yıldırım’daki Afet Acil Yönetim Kriz Merkezi Yükseliyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:38
  • Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında İftar Yemeği Ve Aşure Dağıtacak21 Eylül 2017 Perşembe 14:38
  • Kosovalı İşadamları Muratpaşa’da21 Eylül 2017 Perşembe 14:38
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Serbest Geçiş Sistemi Çalışması Başlıyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • İbb’den Yağış Uyarısı21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • Çınar Ağaçlarına Bilinçsiz Budama Tepkisi21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • Ordu’nun Dereleri Dizginleniyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • Sinop’ta Ülkü Ocaklarından Barzani’ye Tepki21 Eylül 2017 Perşembe 14:28
  • Muğla’da, Şehit Sefa Altınsoy’un Adı İlkokula Verildi21 Eylül 2017 Perşembe 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti