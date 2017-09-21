Ürdün’de İşsizlik Sorununu Çözmek İçin Tika’dan Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'de 200 öğrenciye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'de 200 öğrenciye mesleki eğitim kursları düzenlendi.

TİKA tarafından Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu ve Vazifeti Derneği işbirliğiyle Ürdün'ün iki farklı bölgesinde bilgisayar eğitimi, elektrikli ev eşyası tamiri, ahşap dekorasyon ve mobilya ve kaynakçılık olmak üzere 4 farklı alanda toplam 200 kişinin eğitim gördüğü mesleki eğitim kurslarının bitmesinin ardından sertifika töreni düzenlendi. Törene Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu Genel Müdürü Hani Khleifati, Milletvekili Mu'taz Ebu Rumman ve TİKA yetkilileri katıldı. Milletvekili Mu'taz Ebu Rumman törende yaptığı açıklamada Ürdün ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, mesleki eğitim programı ile gençlere yönelik yapılan bu desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Mesleki eğitime yönelik yatırımların aynı zamanda işsizliğin azalmasında önemli rol oynadığını kaydeden Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu Genel Müdürü Hani Khleifat ise, sağlanan bu desteğin iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine olumlu yönde katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Alanlarında başarılı olan 20 öğrenciye hediyelerin takdim edildiği proje ile örgün eğitime katılma imkanı bulamayan gençlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve meslek sahibi olmaları hedefleniyor.