Ürdünlü Milletvekilleri Kudüs Kararını Protesto Etti

Ürdünlü milletvekilleri Amman'daki ABD Büyükelçiliği önünde, abd Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

Ürdünlü milletvekilleri Amman'daki ABD Büyükelçiliği önünde, abd Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına ilişkin dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ürdünlü milletvekillerinden oluşan bir grup, ABD'nin Amman büyükelçiliği önünde Kudüs kararını protesto etti. Milletvekilleri, ABD'nin Kudüs kararını görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Milletvekili Halil Attieh, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının utanç verici bir karar olduğunu ifade ederek, hiç kimsenin Kudüs'ü sahibi olmayan birine verme hakkı olmadığını söyledi. Milletvekili Yahya al-Saud, Ürdün'ün ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı olduğunu, ABD'nin teröre destek verdiğini ve Ürdünlülerin Kudüs'ten ve Filistinlileri desteklemekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Milletvekili Wafaa Beni Mustafa ise, ABD'nin kararını kınadıklarını ve bu kararın uluslararası yasa ve normları ihlal ettiğini belirtti. Milletvekili Hoda el-Atoum da, ABD'nin kararının uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirterek, karara yeşil ışık yakacak herhangi bir Arap ülkesini kınadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde Kudüs'e ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.