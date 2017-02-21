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Üretici Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor

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Üretici Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor
Zeytin üretiminde verimi artırmak için Marmarabirlik öncülüğünde üretici bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Zeytin üretiminde verimi artırmak için Marmarabirlik öncülüğünde üretici bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından verilecek eğitimlerin ilki 24 Şubat'ta İznik Kooperatifi'nde başlayacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son yıllarda olumsuz iklim şartları ve zararlılar sebebiyle üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, "Son yıllarda olduğu gibi bu sene de don, kuraklık ve zeytin sineği üretimde verimi azaltarak, tahmini rekolteyi yarı yarıya düşürdü. Bu sıkıntıları gidermek, verimi artırmak ve dolayısıyla üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından "Zeytin Üretiminde Verim Neden Düştü?" konulu eğitim toplantıları düzenlenecek. Marmarabirlik öncülüğünde gerçekleştirilecek üretici bilgilendirme toplantılarının ilki 24 Şubat 2017 tarihinde İznik Kooperatifimizde başlayacak olup, önümüzdeki günlerde diğer Kooperatiflerimizde de devam edecek. Bilgilendirme toplantılarına tüm üreticilerimizin katılımını bekliyoruz. Ortaklarımızın bu toplantılara katılmaları, üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Uludağ Üniversitesi'nin değerli hocalarına da verdikleri destekten dolayı 8 kooperatifimiz ve 32 bin ortağımız adına teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

BÖLGELERE GÖRE EĞİTİM TAKVİMİ

Üretici bilgilendirme toplantılarında Prof. Dr. Haluk Başar "Zeytin Ağacının Gübrelenmesi",

Doç. Dr. Himmet Tezcan ve Doç. Dr. Nabi Ahmet Kumral "Hastalık ve Zararlılar", Doç. Dr. Cevriye Mert ise "Zeytin Yetiştiriciliği" konularında eğitim verecek. 24 Şubat Cuma akşamı İznik Kooperatifi'nde başlayacak ilk toplantının ardından, 27 Şubat'ta Orhangazi Kooperatifi, 3 Mart'ta Mudanya Kooperatifi, 7 Mart'ta Gemlik Kooperatifi, 10 Mart'ta Edincik Kooperatifi 13 Mart'ta Erdek Kooperatifi ve 17 Mart'ta da Mürefte Kooperatifi'nde üretici bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

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