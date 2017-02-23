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Üretici kazanmazsa 'istihdam' olmaz

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Üretici kazanmazsa 'istihdam' olmaz
CHP Samsun Milletvekili Zeybek, "Üreticimizi kar eder duruma getiremezsek, istihdam artışı bekleyemeyiz. Üretimi ve imalatı artırıcı tedbirler alınarak, istihdamı artırmalıyız" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, üretici, esnaf, sanayici ve çiftçilerin sorunları ile yeteri kadar ilgilenilmediğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı. Sürekli zarar eden üreticilerin toprağını terk ederek, metropol kentlere göç ettiğinin altını çizen CHP'li Zeybek, "Yaşam mücadelesine büyük kentlerde devam ediyorlar" dedi.

ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ
Samsun Milletvekili Zeybek, açıklamasında "Samsun'da üretimi yapılan çeltik, fındık, ayçiçeği, tahıllarda taban fiyatla destekleme alımı yapılmadı. Ürünlerin girdileri olan; gübre, tohum, mazot, destekleri ve indirimi gerçekleşmedi. Üreticiye olumlu bir yansıması olmuyor. Üreticiler emeklerinin karşılığını alamamış ve zarar etmişlerdir" diye konuştu. "Her türlü teşvik düzenlemelerde üretimi artırıcı önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır diyen CHP'li Zeybek, "Üretimin artması ile ihracata gerekli destekler verilerek, ülkemizin ürünleri değerli bir şekilde dış piyasalarda müşteri bulacaktır. Üretimin ve ihracatın artması, istihdamı da artıracaktır" ifadelerini kullandı. CHP Samsun Milletvekili Zeybek, "Çiftçimiz, esnafımız, sanayicimiz referandumda 'hayır' diyerek, ülkenin demokratik geleceğine katkı sağlatacaktır" dedi.

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