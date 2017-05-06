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Üreticiler Domatesteki Fiyat Artışından Memnun

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Üreticiler Domatesteki Fiyat Artışından Memnun
Antalya'nın Kumluca ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, domates fiyatlarının 20 Mayıs'tan sonra normale döneceğini söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, domates fiyatlarının 20 Mayıs'tan sonra normale döneceğini söyledi.

Kumluca ilçesindeki domates üreticileri, domatesin yüksek fiyatlara satılmasından memnun olduklarını belirtti. Kum Mahallesinde domates üreten Mevlüt-Nermin Göçmez çifti domates fiyatlarının yüksek olmasından çok memnun olduklarını ve büyük bir iştahla çalıştıklarını söylediler. Nermin Göçmez, "Fiyatlardan çok memnunuz. Borçlarımızı ödüyoruz. Fiyatlar rekor kırıyor. Çok güzel gelir elde ettik" dedi.

Mevlüt Göçmez ise "Talep çok üretim az. Havalar soğuk geçti. Kış mevsiminde bazı çiçekler meyveye dönüşmedi. Rusya domates almıyor. Bazı Avrupa ülkeleri alıyor. Araplar Fethiye'den yeşil domates almaya başladı. Hıdırellez'den sonra fiyatlar düşer diyorlar. İnşallah düşmez" ifadelerini kaydetti.

Kayhan gün verdi

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan da "Geçen yıl Rusya ile uçak krizi yaşadık. Bu yüzden geçen yıl domates para etmedi. Bu yılda bu yüzden üretici domates ekmedi. Çin ve diğer ülkelere domates ihracatımız devam ediyor. Rusya almasa bile domateslerimiz 3-6 TL arasında satılıyor. Fiyatlar Mayıs ayının 20'sinden sonra normale döner. Çünkü güz döneminde ekilen domatesler söküldükten sonra baharlık ekimler yapıldı. Bunlar da 20 Mayıs'tan sonra çıkar" dedi.

Üreticiler Domatesteki Fiyat Artışından Memnun

Üreticiler Domatesteki Fiyat Artışından Memnun

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