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Urganlı’ya Yeni Köprü

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Urganlı’ya Yeni Köprü
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesine kazandırılacak olan yeni köprünün yapım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesine kazandırılacak olan yeni köprünün yapım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dur geç olarak adlandırılan köprülerdeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesinde de köprü yapım imalatları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte fore kazık temel çalışmaları yapılan köprüyü inceledi. Urganlı'daki dur geç köprüsünün kullanım ömrünü tamamladığını belirten Kuruçay, yeni köprünün 126 metre uzunlukta ve 10 metre genişlikte olacağını söyledi. Karşılıklı yönlerde hareket eden iki aracın rahatlıkla köprüden geçebileceğini aktaran Kuruçay, çift şeritli yaya geçişleri ile yayaların da güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

Urganlı’ya Yeni Köprü

Urganlı’ya Yeni Köprü

Urganlı’ya Yeni Köprü

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